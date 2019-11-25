Компания Huawei представила новый планшет MatePad Pro.

Новинка стала первым планшетом с дырявым экраном. Новинку оснастили 10.8 дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей.

Работает новый планшет Huawei MatePad Pro на топовом процессоре Kirin 990 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 ВТ, также есть и беспроводная зарядка на 15 Вт.

Цены:

Huawei MatePad Pro (Wi-Fi): 6/128 ГБ — 470$

8/256 ГБ — 484$

6/128 ГБ — 540$

8/256 ГБ — 569$

На задней стороне планшета установлена 13 МП основная камера. Фронтальная камера в планшете на 8 Мп. Работает планшет под управлением ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10.Huawei MatePad Pro (Wi-Fi + LTE):