Компания Huawei представила новый планшет MatePad Pro

2019-11-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - MatePad Pro; [84]
Компания Huawei представила новый планшет MatePad Pro.

Новинка стала первым планшетом с дырявым экраном. Новинку оснастили 10.8 дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей.

Работает новый планшет Huawei MatePad Pro на топовом процессоре Kirin 990 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 ВТ, также есть и беспроводная зарядка на 15 Вт.

На задней стороне планшета установлена 13 МП основная камера. Фронтальная камера в планшете на 8 Мп. Работает планшет под управлением ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10.

Цены:

    Huawei MatePad Pro (Wi-Fi):

  • 6/128 ГБ — 470$
  • 8/256 ГБ — 484$
Huawei MatePad Pro (Wi-Fi + LTE):
  • 6/128 ГБ — 540$
  • 8/256 ГБ — 569$

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