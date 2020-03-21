Компания Hyundai представила новую телевизионную антенну H-TAI400 в стильном современном дизайне.

Активная комнатная антенна является отличной альтернативой внешним эфирным антеннам. Hyundai H-TAI400 обеспечивает уверенный прием как аналогового, так и цифрового сигнала (UHF/VHF/FM). Антенна принимает сигнал в частотных диапазонах - VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz, благодаря мощным антеннам 30dB. Это значит что, изображение на экране всегда будет четким, без всяких помех, и Вы сможете с удовольствием смотреть любимые фильмы, передачи, концерты и футбольные матчи в хорошем качестве.

Отдельного внимания заслуживает привлекательный дизайн Hyundai H-TAI400, благодаря которому антенну можно разместить рядом с телевизором. Устройство будет выглядеть органично и стильно в любом современном интерьере.