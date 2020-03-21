Компания Hyundai представила новую телевизионную антенну H-TAI400

2020-03-21, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Hyundai H-TAI400 ; [19]
Компания Hyundai представила новую телевизионную антенну H-TAI400 в стильном современном дизайне.

Активная комнатная антенна является отличной альтернативой внешним эфирным антеннам. Hyundai H-TAI400 обеспечивает уверенный прием как аналогового, так и цифрового сигнала (UHF/VHF/FM). Антенна принимает сигнал в частотных диапазонах - VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz, благодаря мощным антеннам 30dB. Это значит что, изображение на экране всегда будет четким, без всяких помех, и Вы сможете с удовольствием смотреть любимые фильмы, передачи, концерты и футбольные матчи в хорошем качестве.

Отдельного внимания заслуживает привлекательный дизайн Hyundai H-TAI400, благодаря которому антенну можно разместить рядом с телевизором. Устройство будет выглядеть органично и стильно в любом современном интерьере.


Комментарии и отзывы Hyundai H-TAI400
Обзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушникиОбзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушники
Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего домаОбзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего дома
Лучшие гаджеты для профилактики коронавируса. Candy CMXW 20 DSЛучшие гаджеты для профилактики коронавируса. Candy CMXW 20 DS
Обзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google HomeОбзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google Home
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкойОбзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой
Предварительный обзор ASUS ROG Strix GeF...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix GeFСегодня мы с вами обсудим новую видеокарту компании ASUS, которая выглядит очень привлекательно и сразу в...
Шутер CrossFire получит экранизацию от S...
Шутер CrossFire получит экранизацию от SСценарист Чак Хоган написал сценарий фильма к популярной игре CrossFire. Нил Мориц будет продюсировать фи...
Мини-ПК ECS Liva Q1 построены на Intel A...
Мини-ПК ECS Liva Q1 построены на Intel AКомпания ECS пополнила ассортимент мини-компьютеров моделями Liva Q1L и Liva Q1D на основе платформы Inte...
Смартфон Redmi Note 8 Pro провалился в т...
Смартфон Redmi Note 8 Pro провалился в тНа сайте лаборатории DxOMark появился обзор фото и видеовозможностей бестселлера, которые оснащается квад...
Камерофон Vivo X30 появился в продаже...
Камерофон Vivo X30 появился в продажеКомпания Vivo дала старт продажам смартфона Vivo X30, главной особенностью которого стала его камера. Апп...
Ubisoft анонсировала новую игру "Prince ...
Ubisoft анонсировала новую игру Ubisoft анонсировала новую игру Prince of Persia: Dagger of Time. Игра будет в представлена с VR поддержк...
Продажи смартфонов Huawei упадут в 2020 ...
Продажи смартфонов Huawei упадут в 2020 Тяжелые торговые отношения между Китаем и США начались с 2018 года. США внесла Huawei в черных список. Но...
Смартфон с пента-объективом от Huawei...
Смартфон с пента-объективом от HuaweiКамера Huawei P40 Pro, безусловно, станет частью маркетинговой кампании китайского гиганта, а также шансо...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Chr...
Предварительный обзор Samsung Galaxy ChrКорейская компания Samsung довольно длительное время радовала нас классными смартфонами доступного уровня...
Проблемы смартфонов Xiaomi Mi 9T на Andr...
Проблемы смартфонов Xiaomi Mi 9T на AndrСмартфоны Xiaomi Mi 9T получили обновление с MIUI 11 на базе Android 10. После обновления на новой прошив...
Компания часов и аксессуаров Skagen анон...
Компания часов и аксессуаров Skagen анонКомпания Skagen представила смарт-часы Falster 3. Гаджет получил 1,2-дюймовый OLED экран и круглый корпус...
Лучшие материнские платы для AMD на чипс...
Лучшие материнские платы для AMD на чипсС появлением новых процессоров Ryzen 3000, также начинается выпуск материнских плат на основе нового чипс...
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Обзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор с двумя камерамиОбзор CamShel DVR 240. Видеорегистратор с двумя камерами
Обзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеемОбзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеем
Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкцийОбзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor