Компания MSI предлагает рекламные предложения на свои продукты

Компания MSI объединившись с фирмой Scan, запустили выгодные рекламные предложения для геймеров и энтузиастов ПК.

Одним из предложений является возможность выиграть корпуса: MSI Forge 100M, 100R и Vampiric 011C, 010X, 010M и 010. Покупателям видеокарты MSI RX 5500 XT могут получить две бесплатные игры и 1400 рублей на кошелек в магазине Steam.

Тем кто приобрел видеокарту компании MSI или периферийные устройства до 31 марта, смогут получить до 3700 рублей на заказ еды в Deliveroo. В акции участвуют видеокарты RTX 2080, 2070, 2060 Super Gaming X Trio и RTX 2070 Super Gaming X, а также игровая гарнитура Immerse GH50, низкопрофильная игровая клавиатура Vigor GK50 и игровая мышь Clutch GM50.