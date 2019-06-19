Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафильмы

Наверняка многие в детстве проводили время вместе с родителями за просмотром диафильмов. Для тех, кто не знает, это такие «советские комиксы», которые проецировались на стену с помощью специального аппарата. Подобные посиделки были интерактивными, сближали детей с родителями, учили читать и воспитывали подрастающее поколение. Однако вскоре появились видеомагнитофоны, затем DVD-плееры и, наконец, видеохостинговые сайты, который вытеснили не только диафильмы, но и книги.

Сейчас идет мода на возврат ко всему «ламповому», что было в нашем детстве: инди-игры с пиксельной графикой, переиздание ретро-консолей, подражание советским фильмам и т.д. Теперь же компания «МУЛЬТиКУБИК» решила возродить и развить идею диафильмов, запустив продажи нового портативного кинопроектора – «ДиаКубик». Интересно, что новинка будет продаваться дешевле себестоимости изготовления, а прибыль компания планирует получать с платной подписки на контент.

Покупая «ДиаКубик», пользователь получает 200 часов предустановленного контента, включающего любимые с детства мультики из «Золотой коллекции «Союзмультфильма», восстановленные диафильмы, а также уникальный контент - озвученные известными актерами диафильмы! Когда же все это отсмотрится, можно подключить подписку за 990 рублей в месяц, добавляющую современные мультфильмы, отобранные специалистами, уникальные уроки «Театра Теней» для развития мелкой моторики, онлайн-сервисы «МУЛЬТ» и ivi, «Детское радио», а также опцию стриминга контента со смартфона. Кроме того, добавляется опция «расширенная гарантия», которая дает возможность бесплатной замены кубика по любой причине 1 раз в год.

«Мы проанализировали желания пользователей и создали для них удобный и доступный продукт, - рассказывает директор по продукту Дмитрий Матросов. - Благодаря подписке, мы уходим от большого количества мелких транзакций, и ребенок получает доступ сразу ко всей библиотеке развлекательных и образовательных сервисов на платформе CINEMOOD OS, и ему не нужно будет каждый раз просить родителей купить новый мультик или диафильм.

«ДиаКубик» - это честный продукт для массового рынка: мы предлагаем клиенту заплатить минимальную цену за терминал и далее платить только, если он пользуется онлайн сервисами.

Уверенность в успехе основана на текущих метриках использования продукта: аудитория продолжает активно пользоваться подобным устройством даже спустя 2 года, что является уникальными показателем для продуктов с «аппаратной» составляющей». Еще одно достоинство нового продукта – его портативность, которая позволяет взять «ДиаКубик» в любую поездку.

Устройство построено на базе 4-ядерного процессора частотой 1,2 ГГц и имеет 16 Гб встроенной памяти. Лампа яркостью 35 лм может создавать отраженное изображение размерами от 10 см до 3 м, которое менее вредно для детских глаз, чем, скажем, LED-технология. Гаджет также имеет встроенный динамик на 2,5 Вт и вход для наушников, а работать без подзарядки способен до 5 ч. Диапазон цен: от 9 990 рублей до 24 990 рублей, в зависимости от сроков и количества включенного в комплект периода подписки.

На сегодняшний день более 35 тысяч семей по всему миру являются обладателями портативных кинотеатров компании, а к 2021 году у «МУЛЬТиКУБИК» имеются планы осчастливить 1 млн семей. Не уверен, что эти наполеоновские планы осуществляться, но идея действительно очень интересная и заслуживает внимание. «ДиаКубик» понравится не только детям, но и многие взрослые будут от него в восторге.Автор: Артем Костенко