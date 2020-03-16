Компания Next Level Racing представила игровую кабину F-GT Lite

2020-03-16, Автор - Ramil; Продукт - Next Level Racing F-GT Lite; [26]
Next Level Racing - известная компания, которая специализируется производством симуляторов полета и гоночными игровыми кабинами. Next Level Racing F-GT Lite полноценная кабина. Предлагает два режима Formula и GT. Кабина легко складывается.

В разработке игровой кабины приняли участие профессиональные гонщики и киберспортсмены гоночных симуляторов. GT Lite легко регулируется и выполнен из качественных материалов, гарантирующие долговечность. Конструкция изготовлена из углеродистой стали и способна выдержать до 150 кг. Кресло обшита алькантарой.

Представители компании создали хороший продукт за разумные деньги. Игровая кабина Next Level Racing F-GT Lite позволяет регулировать наклон и угол. Стоимость игровой кабины составит 299 долларов.

Комментарии и отзывы Next Level Racing F-GT Lite
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