Компания Plugable выпустила док-станцию TBT3-UDC1 с Thunderbolt 3 и USB-C

Plugable TBT3-UDC1 док-станция разработанная для творческих и профессионально занятых людей. Док-станция совместима с компьютерами Windows и MacOS, которые поддерживают Thunderbolt 3 и USB-C.

Plugable TBT3-UDC1 предлагает следующие подключения: Thunderbolt 3, Ethernet, аудиоразъем 3,5 мм, три USB-A(два из которых - 5 Гбит/с, один - 10 Гбит/с), два разъема USB-C и двойной DisplayPort.

Устройство позволяет подключить два дисплея через разъемы DisplayPort.

Док-станция Plugable TBT3-UDC1 продается по цене 199 долларов.