Компания SK Hynix начнет производство DDR5 в этом году

Компания SK Hynix начнет массовое производство своего чипа 16 Гбит DDR5 класса 10 нм и планирует занять к 2021 году долю 22% от общего рынка памяти DRAM и 43% всего рынка к 2022 году.

Новая память DDR5 обеспечит снижение энергопотребления более чем на 20%, это достигается с помощью использования низкого напряжения 1,1 В. Технология исправления ошибок будет встроена в каждый кристалл. DDR5 предложит более широкий диапазон плотности на основе монолитного кристалла памяти 16 ГБ и даже 24 ГБ.

Новая память DDR5 обеспечивает более высокую производительность. Гибкость стандарта DDR5 позволит производителям выпускать модули памяти с диапазоном частот от 3200 до 8400 Мб/с.