Компания Samsung показала рекламный ролик смартфона Galaxy Z Flip

Компания Samsung показала рекламный ролик своего нового складного смартфона Galaxy Z Flip.

30-секундное видео появилось во время трансляции вручения кинопремии Оскар 2020.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит 6.7 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FHD+. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855+ в паре 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. А за автономность новинке приписывают два аккумулятора на 925 мАч и 2375 мАч, поддержку беспроводной зарядки на 12 Вт и быстрой проводной на 15 Вт. Ещё основную двойную камеру на 12 Мп с технологией Dual Aperture.

Флагман Samsung Galaxy Z Flip представят на презентации Galaxy Unpacked 2020.