Компания Seagate, представила игровавую док-станцию FireCuda с емкостью 4 ТБ.

Док-станция Seagate FireCuda Gaming Dock - это высокопроизводительное решение для хранения данных, обеспечивающее простоту подключения одним кабелем ко всем периферийным устройствам. Он оснащен встроенным 3,5-дюймовым жестким диском емкостью 4 ТБ и слот расширения PCIe Gen3 NVMe M.2 для дополнительного обновления SSD, предлагая обширное хранилище для архивирования игр и данных, а также возможность воспользоваться преимуществами высокой скорости передачи данных.

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FireCuda Gaming имеет дополнительный порт Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, сетевой порт RJ45 Ethernet, порт аудиовхода / микрофона 3,5 мм, порт аудиовыхода 3,5 мм, четыре USB 3.1 Gen2 порты. Он также включает в себя простое в использовании программное обеспечение Seagate Toolkit, и предоставляет трехлетнюю гарантию.FireCuda Gaming Dock будет доступен за $ 349,99.