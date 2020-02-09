Компания Silicon Power представила карту памяти формата SDXC

Компания Silicon Power представила линейку карту памяти формата SDXC.

Серия Superior и Superior Pro предназначены для использования в цифровых фото и видеокамерах. Серию пополнили носители формата SDXC емкостью 64/128/256 и 512 Гбайт.

Новинки относятся к скоростным классам: SDHC Speed Class 10, UHS-I Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30). Благодаря этому можно записывать видео с разрешением Ultra HD/4K.

Карты памяти SDXC серии Superior Pro были разработаны специально для использования в профессиональных устройствах. Серия Superior Pro доступны ёмкостью 64/128 и 256 Гбайт. Серия Superior Pro тоже относятся к скоростным классам: SDHC Speed Class 10, UHS-I Speed Class 3 (U3), и Video Speed Class 90 (V90). Благодаря этому можно делать скоростную фотосъемку и записывать видео с разрешением 8K. Максимальная скорость чтения и записи данных составляет 290 и 160 Мбайт/с.