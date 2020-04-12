Компания Xtrfy представила мышку M4 с эргономичным дизайном

Производитель периферии Xtrfy представила эргономичную мышку с RGB подсвектой и датчиком PMW 3389. Названием модели - M4. Мышь имеет пять оттенков на выбор: черный, белый, синий, розовый и ретро.

Датчик мышки оптический, Pixart 3389. Подсветка регулируется. Переключатели фирмы Omron.

Подключение осуществляется с помощью кабеля, длина которого 1,8 м. DPI 16000 точек на дюйм.

Мышь очень легкая всего 69 г. Компоненты очень качественные. Стоимость данной мышки 4500 тысячи рублей. К сожалению, модель доступна лишь в Великобритании.