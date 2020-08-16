Компания Yangtze Memory анонсировала 128-слойную флэш-память 3D NAND QLC

Компания Yangtze Memory (YMTC) представила данные о производительности чипа 3D NAND QLC. Согласно данным компании, скорость чтения и записи может достигать 1,6 Гб/с. О конфигурации чипа ничего не известно, но производительность чипа, несомненно является лучшей в отрасли памяти 3D NAND. Кроме того, чип имеет самую плотную в мире площадь хранения данных на ячейку (1,33 Тбит с четырьмя битами на ячейку QLC).

Китайской компании удалось превзойти мировых лидеров в разработке и производстве памяти 3D NAND. Yangtze Memory планирует внедрять разработку в твердотельные накопители.
Комментарии и отзывы 128-слойная флеш-память 3D NAND QLC
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