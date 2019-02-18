Комплект бумажных радиоуправляемых самолетов PowerUp 4.0

Компания PowerUp Toys, производитель комплекта бумажных самолётов управляемых смартфоном, выпустила обновленную версию своего популярного комплекта самолетов с двумя гребными винтами, нового моторизованного комплекта, который может превратить смартфон в очки дополненной реальности.

Флагманским устройством PowerUp Toys является набор бумажных самолетиков PowerUp 4.0. Версия моторизованного комплекта PowerUp 4.0 оснащен двумя винтами, что обеспечивает дополнительную мощность и маневренность для ваших самолетов. Комплект синхронизируется с мобильным приложением через Bluetooth, для управления. Теперь у него есть функция автопилота, включаемая новыми бортовыми датчиками, которые собирают данные о полете в реальном времени, что помогает стабилизировать ваш самолет при ветряных условиях. Последняя версия PowerUp будет доступна этой осенью за $ 59,99.