Комплект бумажных радиоуправляемых самолетов PowerUp 4.0

2019-02-18, Автор - Ganibal; Продукт - PowerUp 4.0; [217]
Компания PowerUp Toys, производитель комплекта бумажных самолётов управляемых смартфоном, выпустила обновленную версию своего популярного комплекта самолетов с двумя гребными винтами, нового моторизованного комплекта, который может превратить смартфон в очки дополненной реальности.

Флагманским устройством PowerUp Toys является набор бумажных самолетиков PowerUp 4.0. Версия моторизованного комплекта PowerUp 4.0 оснащен двумя винтами, что обеспечивает дополнительную мощность и маневренность для ваших самолетов. Комплект синхронизируется с мобильным приложением через Bluetooth, для управления. Теперь у него есть функция автопилота, включаемая новыми бортовыми датчиками, которые собирают данные о полете в реальном времени, что помогает стабилизировать ваш самолет при ветряных условиях. Последняя версия PowerUp будет доступна этой осенью за $ 59,99.

Комментарии:
Представлены акустические системы OKLICK...
Представлены акустические системы OKLICKOKLICK выпустил в России новые компьютерные акустические системы OKLICK. Стереосистемы отличаются качеств...
Флагман Xiaomi Mi 9 с 12 ГБ ОЗУ поставил...
Флагман Xiaomi Mi 9 с 12 ГБ ОЗУ поставилВ базе данных китайского бенчмарка Master Lu появились результаты тестирования флагманского смартфона Xia...
Работающий Samsung Galaxy S10+ показали ...
Работающий Samsung Galaxy S10+ показали Сетевые источники опубликовали живые фото работающего смартфона Samsung Galaxy S10+, который еще не был п...
Мебель для вашей мастерской ...
Мебель для вашей мастерской Согласитесь после того, как вы купили загородный дом, вы сразу же принимаетесь делать ремонт, покупать ра...
Обзор CANSONIC UltraDash C1 GPS. Видеоре...
Обзор CANSONIC UltraDash C1 GPS. ВидеореСегодня в центре внимания будет новый видеорегистратор CANSONIC UltraDash C1 GPS с магнитным креплением и...
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite на SoC Snapdra...
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite на SoC SnapdraСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mi 9 Lite, который станет облегченной верси...
Портативный Bluetooth-усилитель FiiO BTR...
Портативный Bluetooth-усилитель FiiO BTRКомпания FiiO представила свой портативный Bluetooth-усилитель BTR1K. ...
Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab A 1...
Бюджетный планшет Samsung Galaxy Tab A 1 Компания Samsung выпустила недорогой пл...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор CANSONIC UltraDash C1 GPS. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор CANSONIC UltraDash C1 GPS. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Обзор плюсов и минусов LG Q7. Недорогой смартфон с фишками флагманаОбзор плюсов и минусов LG Q7. Недорогой смартфон с фишками флагмана
Обзор Oklick OK-15. Бюджетная беспроводная акустическая системаОбзор Oklick OK-15. Бюджетная беспроводная акустическая система
Обзор плюсов и минусов Honor 8X Max 4/128GB. Яркий смартфон с 7-дюймовым экраномОбзор плюсов и минусов Honor 8X Max 4/128GB. Яркий смартфон с 7-дюймовым экраном
Обзор RUBETEK RE-3316, RUBETEK RE-3317, RUBETEK RL-3101, RUBETEK RE-3310, RUBETEK RE-3301Обзор RUBETEK RE-3316, RUBETEK RE-3317, RUBETEK RL-3101, RUBETEK RE-3310, RUBETEK RE-3301
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabМногие привыкли к тому, что на рынке есть всего один достойный планшетный компьютер — iPad. У компании Ap...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолж...
Обзор Far Cry New Dawn. Отличное продолжЯ играл в Far Cry 5 и эта игра принесла мне массу удовольствия. Злодеи вызывали эмоции, их хотелось наказ...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. Кр...
Предварительный обзор Fujifilm X-T30. КрКомпактные камеры — довольно удобная вещь не только для путешествий, но и для любительской или профессион...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus Soun...
Предварительный обзор Meizu 16 Plus SounСовременным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нас уже разбалова...
Mio представила многофункциональные виде...
Mio представила многофункциональные виде13 февраля в Москве прошла пресс-конференция компании Mio, на которой были показаны две новые модели виде...
Предварительный обзор Philips 326E8FJSB....
Предварительный обзор Philips 326E8FJSB.В последнее время на рынке появилось довольно много игровых мониторов или моделей для дизайнеров. Нужно п...
Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжение...
Обзор Metro Exodus. Шикарное продолжениеМногие геймеры с большим нетерпением ждали Metro Exodus. Эту игру называют самой ожидаемой в году, фанаты...
Предварительный обзор Jonsbo CR-901-RGB....
Предварительный обзор Jonsbo CR-901-RGB.Если вы следите за рынком игрового железа, то заметили, что в последнее время очень активно продаются сис...
Обзор Hooked Inc. Рыбачим на смартфоне...
Обзор Hooked Inc. Рыбачим на смартфонеОт большинства современных кликеров веет унынием и скукой — разработчики не хотят придумывать что-то свое...
Предварительный обзор SilentiumPC AR7X T...
Предварительный обзор SilentiumPC AR7X TВ последнее время пользователи перестали смотреть на корпус как на просто коробку для сборки необходимых ...
Обзор while True: learn(). Для тех, кто ...
Обзор while True: learn(). Для тех, кто В последнее время вышло очень много достойных игр, которые могут подарить вам незабываемые впечатления от...
Предварительный обзор HONOR 10 Lite. Сли...
Предварительный обзор HONOR 10 Lite. СлиНужно понимать, что большинству современных пользователей совершенно не нужен флагманский смартфон. Чем ф...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor