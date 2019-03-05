Комплект для экстренной чрезвычайной ситуации VSSL Supplies Suunto Edition

Возьмите с собой все необходимое для экстренной чрезвычайной ситуации с помощью компактного комплекта VSSL Supplies Suunto Edition.

Этот аксессуар сочетает в себе все необходимые принадлежности для путешествий в компактном футляре. Изготовленный из анодированного алюминия военной спецификации, VSSL Supplies Suunto Edition имеет длину 22 см и диаметр 5 см. При весе всего 510 грамм в комплект входят VSSL-компас Suunto KB-14 и светодиодный фонарь.

С точностью до ~ 1/2 градуса, компас позволит найти путь к безопасности в любых условиях. Светодиодный фонарь предлагает четыре режима освещения, включая SOS, красный свет, низкий и высокий. Ударопрочный и водостойкий, фонарь поможет вам продолжать движение в течение всей ночи. Обладая водонепроницаемым дизайном, компактный набор для приключений гарантирует, что содержимое внутри всегда остается сухим. Стоимость комплекта составляет 94 доллара.