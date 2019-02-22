Комплект зарядных устройств Omnicharge Omni Mobile

2019-02-22, Автор - Ganibal; Продукт - Omnicharge Omni Mobile; [101]
Заряжайте свои гаджеты с помощью комплекта батарей быстрой зарядки Omnicharge Omni Mobile.

Эти мощные устройства предлагают несколько различных мощностей, но все они имеют компактные размеры, что делает их идеальными для любого образа жизни на ходу. Благодаря передовым технологиям быстрой беспроводной связи 10 Вт и зарядке от USB-C, Omni Mobile обеспечивает исключительную мощность и скорость зарядки. Способный к 60-ваттному выходу USB-C, он также имеет регулируемый выход постоянного тока. Две большие модели легко зарядят смартфоны, ноутбуки, планшеты и многое другое. Кроме того, две меньшие модели - это идеальные аккумуляторы, которые можно держать в кармане. Аккумуляторы с быстрой зарядкой смогут зарядить ваши устройства, где бы вы не находились. Стоимость девайса составляет 99 долларов.

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