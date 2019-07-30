Компьютеры ZOTAC MEK Mini получили видеокарты GeForce Super

Компания ZOTAC представила новую версию компактных компьютеров MEK Mini, которые оснащаются видеокартами NVIDIA семейства GeForce Super – в частности, моделью ZOTAC Gaming GeForce RTX Super 2070. Новинка также характеризуется восьмиядерным процессором Intel Core i7 девятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным модулем NVMe формата М.2 вместимостью 240 ГБ, жёстким диском 2 ТБ, гигабитным контроллером Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, интерфейсами HDMI 2.0b, DisplayPort, USB 3.1 и операционной системой Windows 10. Размеры ПК равны 260,8:136:258,8 мм, а объем – 9,18 литра.