Был представлен концепт, карманного проектора.

Наслаждайтесь фильмами или делитесь воспоминаниями на ходу с карманным проектором. Это компактное устройство, достаточно маленькое, чтобы поместиться в вашем кармане, позволяет просматривать контент на большом экране из любого места.

Карманный проектор сочетает в себе крошечные размеры с умным методом управления. Кроме того, объектив и подводимая мощность скрыты внутри, когда они не используются. Для включения проектора, вам понадобится всего лишь повернуть панель.