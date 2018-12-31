Концепт зарядного устройства 2 в 1 Power Drum

AT & T работает над новым портативным беспроводным зарядным устройством Power Drum, предназначенным для зарядки Apple Watch и iPhone.

Концепция не является совершенно новой, она очень компактна - самой большой проблемой является батарея емкостью 3000 мАч, которая может работать в течение ночи. Аппаратное обеспечение будет предлагать более быструю беспроводную зарядку 10 Вт для телефонов, которые могут справиться с этим недостатком. Оператор делает ставку на то, что признание имени «два в одном» оправдает цену.