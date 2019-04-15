Концептуальная эргономичная мышка Manta в форме морского ската

Использование мыши в течение продолжительных периодов времени часто приводит к дискомфорту или судорогам, поэтому концептуальная мышка Manta была разработана в качестве эргономичной альтернативы, которая может предотвратить последствия длительного рабочего дня у компьютера. Разработанная Альберто Агуадо Бодилом для Render Weekly, мышь выполнена в стиле морского ската и изготовлена ​​из затемненной пробки. Этот натуральный материал поможет создать мягкий, волнообразный опыт для пользователя, который сильно отличается от твердого пластика, из которого традиционно изготавливаются другие варианты на рынке.

В самом центре выпуклый объем на которой лежит ваша ладонь, а боковая юбка служит подушкой для ее основания, обещая дать руке удобное место для отдыха при работе с мышью. Это почти как кресло с откидной спинкой, только для рук.