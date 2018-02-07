Конец эпохи - Best Buy больше не будет продавать компакт-диски

Давайте попытаемся вспомнить, когда вы покупали компакт-диски? Похоже что эра дисков начинает заканчиваться, и они идут по пути кассет (вы помните, что такое кассета не так ли?). В США Крупнейший розничный торговец потребительской электроники больше не будет продавать компакт-диски, Лучшая покупка - их удаление из магазинов.По данным Billboard, Best Buy сообщила поставщикам, что он прекратить выпуск компакт-диском 1 июля.