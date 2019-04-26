Конкурс по разгону оперативной памяти — HyperX Memory OC Competition 2019

2019-04-26, Автор - kinder_ggwp; Продукт - HyperX Memory; [55]
HyperX совместно с лабораторией оверклокинга OCLab.ru запускает конкурс HyperX Memory OC Сompetition 2019. Если вы начинающий оверклокер, а CAS Latency не отличаете от RAS to CAS Delay, то ничего страшного. С нашей инструкцией вы тоже сможете испытать удачу в конкурсе. Суть конкурса очень простая: HyperX Memory OC Сompetition 2019 посвящен разгону оперативной памяти Kingston и HyperX.

Цель состязания

Так как конкурс оверклокерский, то участники будут соревноваться в разгоне оперативной памяти. Сравниваться будут лучшие результаты в разгоне по частоте в процентном соотношении относительно номинала. Тайминги, вольтаж и производительность не имеют значения, главное — выжать из ваших модулей Kingston или HyperX максимальный прирост частоты.

Призовой фонд

Мы подготовили достаточное количество призов, без внимания не останутся участники, чьи результаты не войдут в первую десятку.

  • 1 место – Комплект оперативной памяти HyperX Predator DDR4 на 16 ГБ, с частотой 4000 MHz на чипах Samsung B–die.
  • 2 место – Комплект оперативной памяти HyperX Fury на 32 ГБ, с частотой 3400 MHz.
  • 3 место – SSD-накопитель HyperX Fury RGB на 240 ГБ.
  • 4 место – Игровая клавиатура HyperX Alloy Core.
  • 5 место – Игровая гарнитура HyperX Cloud Core.
  • 6 место – Игровая мышка HyperX Pulsefire Core.
  • 7 – 9 место – Фирменная толстовка HyperX.
  • 10 – 15 место – Футболка HyperX.

Как участвовать

Мы считаем, что хороший конкурс должен быть полностью прозрачным и защищенным от мухлежа. Поэтому результаты разгона необходимо валидировать и подкреплять скриншотами и фотографией вашей системы.

Для валидации скачайте CPU-Z 1.88 и Thaiphoon Burner (бесплатную версию).

1. В первую очередь добейтесь максимального разгона по частоте оперативной памяти относительно номинала. Не торопитесь присылать первый результат — возможно, через день-другой вам удастся установить новый рекорд.

2. Запустите четыре копии CPU-Z, расположите окна программы рядом и откройте в каждой разные вкладки: CPU, Mainboard, Memory, SPD. Рядом с ними расположите окно Thaiphoon Burner с открыткой вкладкой Read. Все пять окон должны быть хорошо видны на рабочем столе. Сделайте общий скриншот, это обязательное условие.

3. Валидируйте результат разгона в CPU-Z. Ссылка потребуется при заполнении анкеты участника конкурса.

4. Сделайте фотографию вашего компьютера или тестового стенда так, чтобы на фото были видны материнская плата и оперативная память Kingston или HyperX, которую вы разгоняли.

5. Заполните анкету участника по ссылке. Помимо ссылки на валидированный результат разгона в анкете необходимо указать артикул вашей памяти. Его можно найти в CPU-Z на вкладке SPD — он обозначен в графе Part Number. В анкете мы не просим скриншоты и фотографию системы, но они обязательно потребуются позже, если вы займете одно из призовых мест. Также к анкете прикрепите скриншот с CPU-Z и Thaiphoon Burner, а также фотографию компьютера.

6. Ждите результатов конкурса на OCLab.ru!

Как выбираем победителей

По результатам конкурса будет составлен топ-15 результатов максимального разгона в процентах относительно номинала.

Пример подсчетов:

Пример №1:

Номинальная частота памяти с завода – 1066 МГц (2133 МГц – эффективная).

Память удалось разогнать – 1800 МГц (3600 МГц – эффективная).

Прирост частоты от разгона составил ~68%.

Пример №2:

Номинальная частота памяти с завода – 1200 МГц (2400 МГц – эффективная).

Память удалось разогнать – 1666 МГц (3333 МГц – эффективная).

Прирост частоты от разгона составил ~38%.

Пример ранжирование результатов:

1 место – прирост 68%

2 место – прирост 38%

Правила и сроки проведения

HyperX Memory OC Сompetition 2019 проводится с 24 апреля по 24 мая 2019 года включительно, результаты принимаются только в этот период. Итоги будут опубликованы 27 мая 2019 года на сайте OCLab.ru.


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