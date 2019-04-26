Конкурс по разгону оперативной памяти — HyperX Memory OC Competition 2019

Цель состязания
Так как конкурс оверклокерский, то участники будут соревноваться в разгоне оперативной памяти. Сравниваться будут лучшие результаты в разгоне по частоте в процентном соотношении относительно номинала. Тайминги, вольтаж и производительность не имеют значения, главное — выжать из ваших модулей Kingston или HyperX максимальный прирост частоты.
Призовой фонд
Мы подготовили достаточное количество призов, без внимания не останутся участники, чьи результаты не войдут в первую десятку.
- 1 место – Комплект оперативной памяти HyperX Predator DDR4 на 16 ГБ, с частотой 4000 MHz на чипах Samsung B–die.
- 2 место – Комплект оперативной памяти HyperX Fury на 32 ГБ, с частотой 3400 MHz.
- 3 место – SSD-накопитель HyperX Fury RGB на 240 ГБ.
- 4 место – Игровая клавиатура HyperX Alloy Core.
- 5 место – Игровая гарнитура HyperX Cloud Core.
- 6 место – Игровая мышка HyperX Pulsefire Core.
- 7 – 9 место – Фирменная толстовка HyperX.
- 10 – 15 место – Футболка HyperX.
Как участвовать
Мы считаем, что хороший конкурс должен быть полностью прозрачным и защищенным от мухлежа. Поэтому результаты разгона необходимо валидировать и подкреплять скриншотами и фотографией вашей системы.
Для валидации скачайте CPU-Z 1.88 и Thaiphoon Burner (бесплатную версию).
1. В первую очередь добейтесь максимального разгона по частоте оперативной памяти относительно номинала. Не торопитесь присылать первый результат — возможно, через день-другой вам удастся установить новый рекорд.
2. Запустите четыре копии CPU-Z, расположите окна программы рядом и откройте в каждой разные вкладки: CPU, Mainboard, Memory, SPD. Рядом с ними расположите окно Thaiphoon Burner с открыткой вкладкой Read. Все пять окон должны быть хорошо видны на рабочем столе. Сделайте общий скриншот, это обязательное условие.
3. Валидируйте результат разгона в CPU-Z. Ссылка потребуется при заполнении анкеты участника конкурса.
4. Сделайте фотографию вашего компьютера или тестового стенда так, чтобы на фото были видны материнская плата и оперативная память Kingston или HyperX, которую вы разгоняли.
5. Заполните анкету участника по ссылке. Помимо ссылки на валидированный результат разгона в анкете необходимо указать артикул вашей памяти. Его можно найти в CPU-Z на вкладке SPD — он обозначен в графе Part Number. В анкете мы не просим скриншоты и фотографию системы, но они обязательно потребуются позже, если вы займете одно из призовых мест. Также к анкете прикрепите скриншот с CPU-Z и Thaiphoon Burner, а также фотографию компьютера.
6. Ждите результатов конкурса на OCLab.ru!
Как выбираем победителей
По результатам конкурса будет составлен топ-15 результатов максимального разгона в процентах относительно номинала.
Пример подсчетов:
Пример №1:
Номинальная частота памяти с завода – 1066 МГц (2133 МГц – эффективная).
Память удалось разогнать – 1800 МГц (3600 МГц – эффективная).
Прирост частоты от разгона составил ~68%.
Пример №2:
Номинальная частота памяти с завода – 1200 МГц (2400 МГц – эффективная).
Память удалось разогнать – 1666 МГц (3333 МГц – эффективная).
Прирост частоты от разгона составил ~38%.
Пример ранжирование результатов:
1 место – прирост 68%
2 место – прирост 38%
Правила и сроки проведения
HyperX Memory OC Сompetition 2019 проводится с 24 апреля по 24 мая 2019 года включительно, результаты принимаются только в этот период. Итоги будут опубликованы 27 мая 2019 года на сайте OCLab.ru.