Контактная рама Thermal Grizzly Contact Frame позволяет снизить температуру процессора на 10 градусов

Компания Thermal Grizzly разработала новую контактную раму, предназначенную специально для устранения проблем с изгибом, характерных для новейших процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения. Она была разработана в сотрудничестве с Романом «der8auer» Хартунгом и произведена в Берлине, Германия.

Благодаря контактной раме компания Thermal Grizzly помогает в сборке материнских плат Intel с сокетом LGA1700. Контактная рама заменяет стандартную ILM материнской платы для повышения эффективности охлаждения процессорных кулеров за счет оптимизированного контактного давления. Как показало тестирование, контактная рамка для LGA 1700 снизила рабочую температуру процессора Intel Core i9-12900K на целых 10,19 °C — с 70,48 °C без контактной рамки до 60,29 °C после ее установки. Стоимость устройства составляет 39,90 евро.