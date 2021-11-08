Контроллер камеры DSLR Unleashed 22

Unleashed 22 - это крошечный модуль, поставляемый с собственным сопутствующим приложением, поддерживает всех основных производителей камер, включая Nikon, Canon, Panasonic, Sony и Fujifilm.

Дистанционный запуск для снимков со штатива и семейных фотографий

Запись видео, даже с несколькими камерами

Изменение настроек из нашего приложения, не касаясь камеры

Прямая гео-метка в камере

Длинные выдержки, идеально рассчитанные по времени до 4,5 часов

Таймлапсы стали проще, даже расширенный переход от дня к ночи

Галерея с обзором фотографий в высоком разрешении - Обмен фотографиями прямо из нашего приложения

Unleashed 22 предлагает простой способ делать интервальную фотосъемку, длинную выдержку, фотографии с дистанционным управлением, все из которых можно пометить географическими тегами. Модуль Bluetooth помещается на боковой панели камеры и может управляться дистанционно. Unleashed 22 дает вам полный контроль над камерой добавляя к ней множество функций, которые легко использовать из собственного приложения.