Контроллер камеры DSLR Unleashed 22

Unleashed 22 - это крошечный модуль, поставляемый с собственным сопутствующим приложением, поддерживает всех основных производителей камер, включая Nikon, Canon, Panasonic, Sony и Fujifilm.

Unleashed 22 предлагает простой способ делать интервальную фотосъемку, длинную выдержку, фотографии с дистанционным управлением, все из которых можно пометить географическими тегами. Модуль Bluetooth помещается на боковой панели камеры и может управляться дистанционно. Unleashed 22 дает вам полный контроль над камерой добавляя к ней множество функций, которые легко использовать из собственного приложения.
  • Дистанционный запуск для снимков со штатива и семейных фотографий
  • Запись видео, даже с несколькими камерами
  • Изменение настроек из нашего приложения, не касаясь камеры
  • Прямая гео-метка в камере
  • Длинные выдержки, идеально рассчитанные по времени до 4,5 часов
  • Таймлапсы стали проще, даже расширенный переход от дня к ночи
  • Галерея с обзором фотографий в высоком разрешении - Обмен фотографиями прямо из нашего приложения
Комментарии и отзывы Unleashed 22
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