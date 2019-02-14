Контроллеры SteelSeries Stratus Duo совместимы с Fortnite

SteelSeries объявляет, что все контроллеры компании полностью совместимы с мобильной версией игры Fortnite, в том числе модели Stratus Duo, Stratus XL и Nimbus. Всесторонняя линейка знаменитых контроллеров полностью готова к Fortnite как на мобильных устройствах, так и на РС.

SteelSeries Stratus Duo – новейший мультиплатформенный контроллер в ассортименте SteelSeries. Игроки могут легко переключаться между Bluetooth-соединением при использовании Android, Oculus Go и Samsung VR и беспроводным соединением 2,4 ГГц при подключении к Windows. Вам больше не придется страдать из-за сенсорного управления во время использования мобильных игр.

В Stratus Duo совмещены знакомые размер и расположение кнопок контроллеров для консолей и фирменные черты контроллера Stratus XL. Стоит обратить внимание на курки, получившие новый дизайн и поддержку сенсоров Magnetic Hall Effect, обеспечивающих точность нажатия. Высокопроизводительные аналоговые стики поддерживают множество нажатий, отличаются плавностью хода, а размер «мертвых зон» сведен к минимуму. Контроллер оснащен литиевого-ионной батареей, обеспечивающей более 20 часов беспрерывной игры. В комплект входит Micro USB-кабель длиной 1,8 метра/5,9 фута.