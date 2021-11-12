Кормушка для птиц с камерой Birdfy AI может идентифицировать более 6000 птиц

Birdfy - первая в мире уникальная кормушка для птиц с искусственным интеллектом. Добавляя особый штрих к кормлению птиц, Birdfy позволяет пользователям заснять каждую секунду птиц в режиме онлайн или пересматривая записи, не выходя из дома.

Благодаря технологии обнаружения движения AI все запечатленные моменты птиц будут зафиксированы и упорядочены на вашем устройстве. Узнайте, какие птицы посещают ваш дом, и поделитесь этими особенными моментами с друзьями или семьей! Birdfy автоматически снимает видео и фотографии в разрешении 1080P Full HD, не упуская ни одной детали.

Birdfy автоматически отправит вам уведомление через приложение Netvue с подробной информацией о том, какие птицы были запечатлены на Birdfy. Он не только распознает и маркирует птицу для вас, но также предоставляет ссылку на подробную информацию о птице в Википедии. Просто нажмите на нее, и вы получите быстрое представление о маленьком пернатом друге.