Коронавирус ударил по рынку железа

Какое-то время назад мы говорили о том, что крупные производители компьютерного железа сильно пострадают из-за коронавируса, так как упадут объемы производства. Однако теперь ситуация в корне изменилась, ведь даже падение объемов продукции не ударило по производителям так сильно, как снижение спроса. Пользователи по целому ряду причин перестали активно покупать материнские платы, видеокарты и прочее компьютерное железо, тем самым сбавив темпы роста и продажи крупных компаний. Это связано с вирусом, который ударил сразу по нескольким сферам жизни людей. Интересно посмотреть, как это повлияет на стоимость продукции, ведь обычно при спаде спроса падает и стоимость. Может это станет причиной понижения общего уровня цен на рынке.