Корпус Cooler Master MasterBox MB530P предназначен для формирования настольной игровой системы

Представлен компьютерный корпус Cooler Master MasterBox MB530P, который получил три панели из закаленного стекла. Корпус MasterBox MB530P предназначен для формирования настольной игровой системы. Сообщается о применении материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Внутри есть место для семи карт расширения и оборудована двумя 3,5-дюймовыми накопителями и четырьмя устройствами хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 489 * 229 * 469 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0. О стоимости устройства пока не сообщается.