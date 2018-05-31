Корпус GameMax Ares получил RGB-подсветку

Китайская компания GameMax пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Ares (6830), в которую можно установить системные платы типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. Внутри корпуса найдется место для двух 3,5 дюймовых и одного 2,5-дюймового накопителя, видеокарты длиной до 340 мм, два 90-мм вентилятора, а также процессорный кулер высотой до 160 мм. Отметим переднюю панель с многогранной структурой и многоцветной RGB-подсветкой, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0, а также один порт USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса пока не сообщаются.