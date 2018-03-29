Корпус Versa H27 Tempered Glass Edition предназначен для создания игровых настольных систем

Состоялся анонс корпуса Thermaltake Versa H27 Tempered Glass Edition формата Mid-Tower для создания игровых настольных систем. Сообщается о установке материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX. Внутри аппарата можно установить два накопителя в форм-факторе 3,5 или 2,5 дюйма и ещё три 2,5-дюймовых устройства хранения данных. Габариты модели составляют: 469 * 219 * 493 мм. Предусмотрены два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, а также гнёзда для наушников и микрофона. О стоимости новинки пока не сообщается.