Коврик Xiaomi Mi Smart Mouse Pad поддерживает беспроводную зарядку

Компания Xiaomi пополнила ассортимент своих умных аксессуаров очередной моделью – ковриком для мыши Mi Smart Mouse Pad. Прежде всего, новинка может похвастаться поддержкой технологии беспроводной подзарядки Qi, которая основана на методе магнитной индукции. Коврик способен заряжать совместимую мышь, смартфон или другой гаджет. При этом аксессуар автоматически останавливает передачу энергии после того, как размещенное на нем устройство полностью зарядится. По заявлениям производителя, эффективность подзарядки равна 75 %. Также отметим поворотную шайбу, которая нужна для изменения цвета встроенной подсветки. А если подключить коврик к ПК через Bluetooth, то шайбу можно будет использовать как регулятор громкости. Цена Mi Smart Mouse Pad составляет 40 долларов.