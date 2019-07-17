Кожаные чехлы NOMAD для AIRPODS.

В Dr. Head появились стильные и надежные чехлы для зарядного футляра наушников AirPods. Nomad Rugged Case изготовлен из поликарбоната, обтянутого высококачественной натуральной кожей от компании Horween Leather Co. Чехол обеспечивает защиту корпуса зарядного кейса наушников от царапин, потертостей, а также от пыли и грязи. Чехол очень тонкий (всего 1.55 мм), благодаря чему он практически не увеличивает девайс в размерах. К тому же данная модель не влияет на процесс беспроводной зарядки. Наушники можно приобрести в магазинах Doctorhead.