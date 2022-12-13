Криптовалюта Aleo обещает забрать лавры Эфира себе

Если вы следите за рынком криптовалюты и в целом читаете новости, то знаете, что с переходом «Эфира» на новый формат добычи многие криптографические фермы просто вымерли — добывать криптовалюту на видеокартах больше нельзя, так что пользователи просто продают свои видеокарты на вторичном рынке и пытаются хоть как-то отбить расходы. Что же, есть неплохие новости в этом направлении — в сети появилась криптовалюта Aleo, которая добывается посредством использования производительности видеокарт. То есть это практически тот же «Эфир», только с другим названием и менее известный. Нельзя сказать, что эта новая криптовалюта будет безумно популярной и станет такой же востребованной, как и конкуренты, но ранее про биткоин тоже никто не мог этого сказать.

Уже сейчас в сети появляются гайды о том, как можно добывать данную криптовалюту, есть множество сайтов, которые специализируются конкретно на этом вопросе. Правда, стоит понимать, что далеко не всегда в этом есть смысл — вы можете потратить месяцы на добычу криптовалюты Aleo, которая будет стоить копейки. Так что мы предлагаем немного подождать, пока криптовалюта немного укрепится на рынке, а только потом уже заниматься добычей. Ведь всегда есть шанс того, что пользователь после вложений в этом направлении останется с дыркой в кармане. Да и сейчас, когда цена на все криптовалюты очень сильно упала, надеяться на внушительную прибыль от добычи криптовалюты сложно, потому что люди в это средство обогащения верить перестали.