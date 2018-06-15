Крошечный смартфон Unihertz Atom собрал на Kickstarter $1 млн

Компания Unihertz собрала на краудфандинговой платформе Kickstarter почти миллион долларов на производство крошечного защищенного смартфона Atom. По словам производителя, перед нами самый маленький защищённый смартфон с 4G, габариты которого равны 96:45:18 мм, масса – 108 г. Аппарат также оснастили 2,45-дюймовым дисплеем с разрешением 240:432 пикселя и Gorilla Glass, 8-ядерным процессором с частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, поддержкой двух SIM-карт, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, портом USB-C, аккумулятором на 2000 мАч, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, физической программируемой кнопкой и операционной системой ОС Android 8.1. Смартфон появится в продаже в октябре по цене 220 долларов.