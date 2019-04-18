Кроссовки Adidas Futurecraft Loop из полностью перерабатываемых материалов

В рамках своего недавнего обещания использовать только переработанные материалы к 2024 году, Adidas представила новые кроссовки, которые сделаны из 100% перерабатываемых материалов.

Кроссовки Futurecraft Loop были разработаны с использованием термопластичного полиуретана (ТПУ), пластика, который окрашивает всю подошву, включая язычок, шнурки, верхнюю и среднюю подошву с технологией амортизации Boost. Adidas говорит, что он работал над этим проектом в течение последних шести лет, и его цель - внести свой вклад в производя продукцию с меньшим количеством пластика.

Проще говоря, компания хотела создать обувь, которую вы могли бы повторно использовать снова и снова. Adidas рассказала, что потребовались десятилетия исследований, чтобы разработать производственный процесс, который мог бы собрать обувь, по сути, из цельного куска пластика, без использования клея, и в то же время сделать это без ущерба для производительности. Futurecraft Loop это беговые кроссовки. Компания утверждает, что проверила кроссовки с людьми, которые пробежали до 400 километров. Компания планирует выпустить кроссовки в 2021 году.