Кухонный Smart Display

Компания KitchenAid представила свой новый Smart Display на выставке CES 2019.

Разработанный специально для использования при приготовлении пищи и выпечке, Smart Display предлагает голосовое и визуальное приготовление еды на основе Yummly, а также пошаговые видеоинструкции от ведущих шеф-поваров мира. Устройство также включает в себя функциональность Google Assistant, что позволяет вам искать в Интернете рецепты, составлять списки покупок и заказывать ингредиенты непосредственно из Google Express. Данный 10-дюймовый дисплей имеет класс водонепроницаемости IPX-5, а это означает, что вы можете пользоваться дисплеем вблизи источников воды.