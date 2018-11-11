LENOVO Z5 PRO ПРОДАЕТСЯ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ

Lenovo Z5 Pro была выпущена несколько дней назад, и этот смартфон впечатлил во всех отношениях исключая высокую цену. Устройства были распроданы за одну секунду, а количество предзаказов для Lenovo Z5 Pro превысило 500 000. Компания Lenovo входит в число лидирующих продавцов в первые часы продаж.

На данный момент Lenovo Z5 Pro самый доступный смартфон-слайдер. Гаджет уступает по характеристикам топовым моделям Mi Mix 3 и Honor Magic 2, но по соотношению цены и возможностей, даже опережает их. Нет ничего удивительного в том, что первую партию Z5 Pro раскупили моментально.