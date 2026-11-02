Раскрыты характеристики смартфонов HONOR 700

Серия смартфонов HONOR 700, по предварительным данным, будет представлена в Китае уже в следующем месяце. Кроме того, два известных инсайдера o поделились новыми подробностями о будущих смартфонах — например, по информации Digital Chat Station, и HONOR 700, и HONOR 700 Pro получат поддержку телеконвертера с фокусным расстоянием 200 мм. Также сообщается, что устройства оснастят экраном среднего размера с очень узкими рамками, аккумулятором большой ёмкости, дополнительным дисплеем на задней панели, процессором Snapdragon и перископической телефотокамерой.

Другой инсайдер, Smart Pikachu, сообщил, что предварительные заказы на смартфоны HONOR 700 начнут принимать уже совсем скоро. Он также упомянул камеры с разрешением около 100 Мп, очень высокую автономность, дисплей с ультратонкими рамками, дополнительный «креативный» экран на задней панели, поддержку телеконвертера и необычный дизайн. Обе камеры — фронтальная и основная — смогут записывать Live Photos. Также, согласно опубликованной информации, инженерный образец HONOR 700 Pro оснащён 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K и очень узкими рамками со всех сторон, а на задней панели расположен дополнительный экран диагональю 1,72 дюйма. Основная камера получила разрешение 200 Мп, а перископический телеобъектив — 50 Мп. Ёмкость аккумулятора при этом составляет около 9000 мАч — это самый большой показатель среди моделей серии. А вот информация о стоимости новинки отсутствует.