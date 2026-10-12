Xiaomi представила ультратонкий пауэрбанк на 10000 мАч

Для подключения устройств предусмотрен порт USB Type-C, обеспечивающий проводную зарядку мощностью до 45 Вт. Сам пауэрбанк можно заряжать с мощностью до 30 Вт, поддерживаются распространённые стандарты, включая USB PD 3.0 с PPS, Quick Charge 3.0 и Apple 2.4A. Магнитная беспроводная зарядка работает с мощностью до 20 Вт, однако максимальная скорость доступна только совместимым устройствам, в том числе смартфонам серий Xiaomi 15 и Xiaomi 17. При зарядке iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air мощность ограничена стандартными 7,5 Вт. Кроме того, пауэрбанк способен одновременно заряжать два устройства по кабелю и беспроводным способом, но в таком режиме суммарная мощность не превышает 15 Вт. Довольно интересная новинка на самом деле, особенно если вы много путешествуете.