Объявлена цена широкоформатного смартфона HUAWEI Pura X View

Компания HUAWEI объявила цены на свой необычный смартфон Pura X View, который изначально был представлен пару недель назад. Итак, аппарат появится в продаже на родном для производителя китайском рынке 9 сентября по эквивалентной цене в 895, 1045 и 1265 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснастили 6,39-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:9,5, разрешением 2232:1320 точек, частотой обновления 120 Гц, толщиной рамок 1,05 мм и пиковой яркостью 6500 нит, батареей ёмкостью 7000 мАч, корпусом толщиной 6,68 мм и массой 201 грамм, предустановленной операционной системой HarmonyOS 7, адаптированной к широкому экрану, однокристальной системой Kirin 9030S, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (перископный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, корпусом толщиной 6,68 мм и массой 201 грамм, а также черной, белой, красной и серой расцветками.