LG Больше не создаёт смартфон Rollable

LG Electronics дразнит своим футуристическим складным смартфоном с прошлого года. Но теперь похоже, что компания останавливает разработку этого устройства вместе с двумя другими инновационными телефонами. Согласно отчету BizChosun, южнокорейский технологический гигант остановил разработку трех проектов OLED-дисплеев. Предполагалось, что эти дисплеи будут размещены на будущих инновационных смартфонах, в том числе на раскладных LG, а также на других складных устройствах. Кроме того, проекты разрабатывались совместно с известным производителем дисплеев BOE. Как сообщается, BOE в настоящее время рассматривает претензию LG относительно затрат на разработку. Основная причина, по которой компания приостановила разработку своего проекта смартфонов, вероятно, заключается в отстающем мобильном подразделении.