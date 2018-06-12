LG G8 ThinQ получит 4К дисплей

В сети появились слухи относительно того, что смартфон LG G8 ThinQ якобы получит дисплей с разрешением 4К. Стоит понимать, что на деле реализовать такой дисплей можно и некоторые компании даже выпускают что-то подобное в продажу. Вопрос лишь в необходимости такого разрешения. Дело в том, что для вывода изображения на такое высокое разрешение процессору нужно работать на более высокой тактовой частоте, из-за чего потребляется больше энергии. Получается, что смартфон на одном заряде живет меньше времени, хотя пользователь при этом разницу между 2К и 4К не заметит при всем желании. Так что компания может и планирует выпускать устройство с таким дисплеем, но это будет лишь пира ход, не более того. Хотя, сейчас каждая вторая компания старается выехать на таких вот фишках, привлекающих внимание пользователей.