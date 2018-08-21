LG Tone Platinum SE для работы с ассистентом

Компания LG не очень хорошо себя чувствует на рынке смартфонов — там уже проиграно все, что только можно проиграть. Компания в течение длительного времени работает над довольно спорными смартфонами, которые просто не могут выдержать конкуренцию со стороны более продвинутых соперников. Теперь компания, вероятно, решила пойти иным путем и выпустила интересную гарнитуру LG Tone Platinum SE, которая позволит вам запускать ассистента Google. То есть, вы будете просто давать команды гарнитуре, а она будет выдавать вам какую-то информацию, расскажет про погоду или капуст музыкальный трек. Это очень круто и реализовано пускай странно, но такой дизайн многим должен понравиться. Будем надеятся на адекватную стоимость продукта и на то, что компания выпустит гаджет и у нас в стране.