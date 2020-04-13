LG Velvet предлагает новый подход к дизайну смартфонов

LG представила совершенно новый концептуальный смартфон с уникальным дизайном. Компания заявляет, что современные смартфоны идентичны друг другу, отличить можно только по начинке. LG решила пойти другим путем.

Новая философия компании заключается в создании смартфона, который бы выделялся из толпы. Смартфон LG Velvet будет отличаться от других, своей элегантностью и дизайном. Устройство получит новую камеру Raindrop. К сожалению более подробных характеристик нет.

Согласно словам представителей компании, смартфон будет анонсирован 15 мая.