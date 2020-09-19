LG Wing получил яркое представление о своем запуске

LG применила другой подход к своему анонсу, связав сторонних партнеров и влиятельных лиц, чтобы продемонстрировать смартфон LG Wing.

Новинка была представлена Unbox Therapy, где объяснили, как работает LG Wing. Устройство функционирует как стандартный телефон, пока второй экран не будет вызван поворотным движением. В Т-образном режиме LG Wing обладает множеством функций, ранее недоступных для обычных смартфонов с панелью.

Главный экран LG Wing - это 6,8-дюймовый POLED-дисплей FullVision без выреза для передней камеры, выемки или дырки. Вместо этого в LG Wing установлена выдвижная фронтальная камера 32 МП. На дисплее также разместили датчик отпечатков пальцев.

LG Wing поставляется с тройной задней камерой: основная камера 64 МП, сверхширокая 12 МП с Big Pixel для съемки в режиме поворота, 13 МП сверхширокая для съемки в обычном режиме. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Такие подробности, как емкость аккумулятора LG Wing, совместимость с microSD, а также память или оперативная память, не были раскрыты, хотя производители заявили, что это устройство с поддержкой 5G.

Больше к сожалению не чего неизвестно.
Комментарии и отзывы LG Wing
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