LG Wing получил яркое представление о своем запуске

Новинка была представлена Unbox Therapy, где объяснили, как работает LG Wing. Устройство функционирует как стандартный телефон, пока второй экран не будет вызван поворотным движением. В Т-образном режиме LG Wing обладает множеством функций, ранее недоступных для обычных смартфонов с панелью.
Главный экран LG Wing - это 6,8-дюймовый POLED-дисплей FullVision без выреза для передней камеры, выемки или дырки. Вместо этого в LG Wing установлена выдвижная фронтальная камера 32 МП. На дисплее также разместили датчик отпечатков пальцев.
LG Wing поставляется с тройной задней камерой: основная камера 64 МП, сверхширокая 12 МП с Big Pixel для съемки в режиме поворота, 13 МП сверхширокая для съемки в обычном режиме. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Такие подробности, как емкость аккумулятора LG Wing, совместимость с microSD, а также память или оперативная память, не были раскрыты, хотя производители заявили, что это устройство с поддержкой 5G.
Больше к сожалению не чего неизвестно.