LG Wing выйдет 14 сентября

Некоторое время назад на просторах интернета появились первые изображения и даже видео со смартфоном LG Wing, хотя, скорее всего, это были специальные сливы, чтобы привлечь к устройству внимание. Теперь вот появилась официальная дата релиза данного устройства — смартфон представят официально 14 сентября, тогда можно будет оценить основные преимущества продукта. Вопрос только в стоимости гаджета со складным дисплеем, который выглядит достаточно необычно, ведь ранее ничего подобного никто не производил. Возможно, производитель решит сделать гаджет более массовым, но мы в это крайне слабо верим, так как слишком уж уникальное устройство получается на самом деле. Лучше уж подождать официального анонса, узнать цену, а потом будем говорить детальнее.