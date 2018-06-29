LG X2 стоит слишком дорого

Компания LG решила сделать доступный смартфон для своих фанатов, но что-то пошло не так. Новинка LG X2 с дисплеем 5 дюймов стоит 175 долларов. Можно ли это назвать бюджетным устройством? С большим трудом — потенциальные конкуренты от малоизвестных компаний за половину этих денег дадут даже больше производительности. Здесь же вы получаете HD дисплей с диагональю 5 дюймов. В 2018 году ставить HD разрешение вообще кажется не очень логичным решением, ведь даже китайские бюджетные смартфоны получают более высокое разрешение. Но, здесь компания решила поступить совершенно иначе. Следующий момент — производительность и камера. Я даже не буду говорить ничего, это ужасно. Камера снимает отвратительно, поиграть вы сможете разве что в казуальные игры, не более того. И все это за 175 долларов.