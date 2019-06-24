LG XBOOM AI ThinQ WK7Y стоит 10 тысяч рублей

Некоторое время назад, примерно в апреле этого года, на просторах интернета появилась информация о том, что компания LG тоже готовит свою умную колонку и что она совсем скоро поступит в продажу. Однако, эта информация никем не подтвердилась и долго мы могли лишь мечтать о том, что крупнейший гигант на рынке электроники покажет что-то действительно классное. Теперь состоялся официальный анонс колонки LG XBOOM AI ThinQ WK7Y, которая выглядит стильно, стоит всего 10 тысяч рублей и вполне справляется с поставленными задачами. Более того, данная колонка работает с голосовым помощником Алиса, выдавая команды на русском языке. Отличное решение для тех, кто давно мечтал об умном устройстве, но не мог найти достойное решение. Берем?