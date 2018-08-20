LG XBoom AI ThinQ официально анонсировали

В последнее время практически каждая вторая компания, которая производит электронику, выпускает свои умные колонки. Например, вот недавно показали LG XBoom AI ThinQ — весьма интересный вариант того, какой может быть умная колонка в исполнении популярного бренда. Стиль достаточно странный — напоминает бочку с сеткой на гранях, но это дело вкуса и кому-то вполне может понравиться. Помимо этого, продукт умеет работать с ассистентом Google, что позволит вам задавать команды, заказывать разный контент, запускать музыку и так далее. Вариантов использования устройства довольно много, вам нужно лишь решить готовы ли вы к использованию столь продвинутого устройства. Если слушать музыку из интернета не для вас, то нет смысла покупать умную колонку — вас и обычная устроит по всем параметрам.