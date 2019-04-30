LG выпустила в России смарт-колонку с Алисой

Результат партнерского соглашения LG и Яндекс стал доступен рядовым пользователям России. На совместной конференции двух компаний была анонсирована умная колонка LG XBOOM AI ThinQ WK7Y с интегрированным голосовым помощником Алисой, который уже знаком россиянам.

Алиса предназначена для управления музыкой с использованием каталога Яндекс.Музыки (35 млн музыкальных композиций), сообщения новостей, передачи прогноза погоды, контроля за умными вещами, находящимися в квартире пользователя. В настоящий момент рынок умных вещей один из самых динамично развивающихся и требующих внедрения инновационных новинок, таких как представленная колонка, являющаяся результатом совместной деятельности LG и Яндекс.

Основным преимуществом LG XBOOM AI ThinQ WK7Y является возможность работы с высококачественным звуком. Устройство сертифицировано ведущим в мире производителем аудиотехники Hi-End класса компанией Meridian. В колонке применялись технологии обработки звука от Meridian, включая аппаратное обеспечение для расширения звукового поля с настраиваемыми предустановками Clear Vocal и Enhanced Bass. Дата релиза и стоимость LG XBOOM AI ThinQ WK7Y пока не разглашаются, однако для примера аналогичное изделие с Google Assistant оценивается в 200 долларов. Для покупателей LG XBOOM AI ThinQ WK7Y будет предоставляться 3-х месячная подписка Яндекс.Плюс.