LG запускает более доступную версию своего флагмана - G8S ThinQ

Компания LG объявила, что ее новый смартфон G8S ThinQ поступит в продажу в этом месяце. Поставляемая как более доступная версия своего флагмана LG G8 ThinQ, G8S имеет ту же аппаратную и конфигурацию камеры, что и предыдущая. Хотя аппаратных отличий между G8 ThinQ и G8S ThinQ не существует, LG решила использовать чуть больший 6,2-дюймовый OLED-дисплей внутри G8S ThinQ, в отличие от 6-дюймового P-OLED-дисплея G8 ThinQ.

Кроме того, LG G8S ThinQ питается от чуть большей батареи емкостью 3550 мАч и немного меньшей конфигурации с тройной задней камерой - 12MP/12MP/13MP, в отличие от батареи LG G8 ThinQ с 3500 мАч и 12MP/16MP/12MP камеры. Зазор G8S ThinQ, кажется, немного больше, чем у оригинальной модели. Новый LG G8S ThinQ будет доступен в трех цветах: зеркальный черный, зеркальный зеленый и зеркальный белый. Продажи стартуют начиная с этого месяца, на некоторых рынках Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока и других. Информация о предлагаемой розничной цене отсутствует.